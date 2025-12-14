A- A+

VISITA Lula e Janja visitam Roseana Sarney, que enfrenta tratamento contra o câncer em São Paulo Roseana tem o câncer de mama triplo-negativo, um tipo de tumor raro e agressivo, e recebe tratamento com quimioterapia e imunoterapia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva visitaram a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), que está em tratamento contra o câncer.

A visita ocorreu neste sábado, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde a parlamentar está internada. Roseana tem o câncer de mama triplo-negativo, um tipo de tumor raro e agressivo, e recebe tratamento com quimioterapia e imunoterapia.

Filha do ex-presidente José Sarney (MDB), Roseana governou o Maranhão por quatro mandatos e também foi senadora. A parlamentar anunciou em agosto deste ano que enfrentava a doença, diagnosticada durante um check-up.

Em 1º de dezembro, Roseana foi internada devido a baixa imunidade. É a segunda vez que Roseana trava batalha contra o câncer. Em 1998, foi diagnosticada com a doença e passou por cirurgias na mama, pulmão e intestino. Na época, estava em campanha para reeleição ao governo do Maranhão.

Roseana também é atendida por Roberto Kalil, médico de Lula, que acompanhou a visita do presidente à deputada. Em entrevista ao GLOBO em novembro afirmou "não ter medo da morte":

— Trabalho minha cabeça para ser otimista. Sempre tive muita fé. A fé me sustenta. Não largo meu terço, minha proteção. Sempre antes de me internar leio a Bíblia e entrego a Deus. Peço para os espíritos de luz virem me ajudar, para meus avós me protegerem. E agradeço muito aos meus médicos, à ciência.

