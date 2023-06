Lula é o que Bolsonaro parecia ser

A- A+

Fui colega de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e depois, no Congresso, eu senador e ele deputado. Nossas relações eram frias, distantes, porque víamos o mundo com olhos bem diferentes.



No 2º turno da eleição presidencial, votei Bolsonaro, porque sua política econômica, delineada por Paulo Guedes, reduziu a relação dívida pública/PIB, diminuia o desemprego. Saiu-se melhor da pandemia que potências como EUA e fortes países europeus. Convivia respeitosamente com o Banco Central autônomo, presidido pelo pós-doutor em Economia, pela Universidade de Chicago, Roberto Campos Neto.



Votei em Bolsonaro porque não podia votar no homem do mensalão e do petrolão, este último uma série de negociatas que surrupiou R$ 1 trilhão da Petrobras.



Sentia irritação quando via Bolsonaro falando coisas impróprias nas conversas diárias com seguidores, no tal "cercadinho". Ficou marcado pela grande imprensa, como um autoritário. Mesmo tendo ojeriza aos ditadores venezuelano, cubano, nicaraguense, russo e todos os demais.



Pois o "autoritário" Jair Bolsonaro, que falava bastante o que não praticava, jamais perseguiu ninguém, nem mesmo Lula, em seus 4 anos de mandato. Bolsonaro criou fama de ser o autoritário que nunca foi e Lula é. Nunca cabalou cassação de ninguém, junto aos tribunais. Ouvia as duras críticas, que eu próprio endossava a certas frases impróprias proferidas de forma improvisada e amadora no "cercadinho". Mas não realizou nada do que dizia. Governou democraticamente. Não tinha amigos ditadores, respeitou a Constitução e a Suprema Corte. Resultad: LULA É O QUE BOLSONARO PARECIIA SER.



Vingativo, perverso, mesquinho, cheio de tramas antidemocráticas e promiscuidades fora das quatro linhas do respeito ao Brasil. Neste momento, trama através de prepostos, tornar Bolsonaro inelegível. Erro infantil, porque o julgamento duro ao seu desgooverno, seria impiedoso em 2026. Anotem!



A recepção fraterna de Lula ao chefe da ditadura assassina e corrupta da Venezuela, tirou a venda dos olhos de muita gente. Do povo e da imprensa. Até mesmo da parte que considerava a carteira da vacina de Bolsonaro mais importante que o assalto de R$ 1 trilhão à Petrobras. Senti asco quando vi a paparicação a um ditador desalmado, condenado pela ONU, que matou mais gente que todos, que está sob a vigilância da Corte Penal internacional de Haia e que é a versão sul-americana de Putin que Lula tanto venera.



Votei em Lula uma vez. No segundo turno de sua luta contra Collor. Depois, nunca mais. E depois dessa atitude, dessa fraternidade com um ditador ue massacra o povo venezuelano, nunca mais, nunca mais, nunca mais mesmo!

(Texto publicado originalmente por Arthur Virgílio Neto no Twitter)





*Diplomata e ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República do governo Fernando Henrique Cardoso





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

SAÚDE Nosofobia: o que é e quem corre mais risco de ter o transtorno revelado por Claudia Ohana