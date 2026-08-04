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RÚSSIA Lula e Putin falaram por telefone por iniciativa do governo brasileiro, informa Kremlin Em nota, o Kremlin destacou que os dois países compartilham posições idênticas sobre diversas questões globais

O governo da Rússia informou nesta terça-feira (4), que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo a nota divulgada pelo Kremlin, a conversa aconteceu a pedido do governo brasileiro.

A conversa entre Lula e Putin não foi confirmada pelo Palácio do Planalto até o momento.

O presidente se reuniu, na manhã desta terça, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor especial Celso Amorim.

De acordo com a nota divulgada pelo Kremlin, Lula e Putin "discutiram formas de fortalecer a relação bilateral em várias áreas", ressaltando que "uma atenção particular deve ser dada à expansão e à diversificação do comércio bilateral". "Houve uma troca de visões sobre questões internacionais atuais, incluindo a situação envolvendo a Ucrânia. Vladimir Putin agradeceu sua contraparte brasileira pelos seus esforços para ajudar a encontrar uma solução política e diplomática para o conflito na Ucrânia", completou.

O governo russo disse, ainda, que Lula e Putin "confirmaram que a Rússia e o Brasil têm posições idênticas ou similares sobre várias questões globais importantes" e que os dois "concordaram em manter uma coordenação próxima na ONU e em outros organismos multilaterais."

O telefonema com Putin acontece em meio à escalada da tensão do Brasil com os Estados Unidos e ao temor do governo brasileiro quanto a tentativas de intervenção por parte dos norte-americanos no processo eleitoral brasileiro.

Na semana passada, Lula também falou por telefone com o presidente chinês, Xi Jinping.

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