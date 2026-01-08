Qui, 08 de Janeiro

AMÉRICA LATINA

Lula e Sheinbaum rejeitaram "divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência"

Os dois rejeitaram a ideia de uma recriação de "zonas de influência" geridas por países mais poderosos

Lula ao lado da presidente do México, Claudia SheinbaumLula ao lado da presidente do México, Claudia Sheinbaum - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quinta-feira (8) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para discutir a crise na Venezuela, instalada após a ação militar dos Estados Unidos que capturou o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, no sábado (3).

Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois rejeitaram a ideia de uma recriação de "zonas de influência" geridas por países mais poderosos.

"Ao repudiar os ataques contra a soberania venezuelana, os dois líderes rejeitaram qualquer visão que possa implicar na divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência. Reiteraram, nesse contexto, a defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre-comércio", diz a nota da Secom.

Ainda segundo a Secom, Lula e Sheinbaum manifestaram o desejo de seguir cooperando com a Venezuela em favor da "paz e estabilidade da região".

Lula convidou Sheinbaum para visitar o Brasil, o que foi aceito pela líder mexicana. A data da vinda da presidente vai ser negociada pelas chancelarias dos países. Os dois também concordaram em cooperar para o combate à violência contra a mulher.

