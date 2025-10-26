A- A+

reunião Lula e Trump se encontram na Malásia para discutir agenda comercial e econômica bilateral Líder brasileiro compartilhou o momento em post nas redes sociais

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump se encontraram neste domingo (26), na Malásia, depois de muita negociação para que a reunião acontecesse.

No encontro, compartilhado em post no Instagram do líder brasileiro, os dois, segundo Lula, discutiram “de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral”.

Trump e Lula falaram sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ainda na publicação, o presidente brasileiro disse que ficou acertado que as equipes dos dois países vão se reunir para “avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras”.

Também participaram do momento o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

