Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Lula encontra presidente eleito do Chile; na pauta, o aprofundamento das relações bilaterais

Líderes falaram da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado

Reportar Erro
Lula se encontrou com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast Lula se encontrou com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast  - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na noite de nesta terça-feira, 27, por uma hora e meia, com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, na Cidade do Panamá, onde ocorre o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), ambos reiteraram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, com foco na ampliação da cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Segundo a Secom, Lula enfatizou que o programa Rotas de Integração Sul-americana está estruturando dois corredores bioceânicos que utilizarão portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, fortalecendo a conectividade regional.

Leia também

• Lula discursa na abertura do Fórum Econômico da AL e Caribe, no Panamá

• Lula participa de 'Davos' latino e se reúne com presidente do Panamá nesta quarta-feira (28)

• Kast irrita feministas e ativistas de direitos humanos no Chile com seu futuro gabinete

Os dois líderes falaram também da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado. E instruíram seus ministros das Relações Exteriores a se reunirem, nos próximos meses, com o objetivo de explorar novas áreas de cooperação e aprofundar as relações bilaterais.

No encontro, Kast estava acompanhado de futuros ministros do seu gabinete e Lula estava acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e do Turismo, Gustavo Feliciano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter