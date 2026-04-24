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Presidência Lula: entenda o que é queratose e tendinite, problemas que motivaram ida do presidente ao hospital Ambos os tratamentos para as condições são feitos de forma rápida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira (24), para a realização de dois procedimentos médicos. Um deles foi o de cauterização para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo, e o outro, uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita.

O que é queratose?

A queratose é um tipo de alteração na pele que faz com que ela fique mais espessa ou gere algum tipo de descamação. Existem três tipos de queratose ou ceratose. A queratose pilar, caracterizada por pequenas bolinhas ásperas, geralmente nos braços, coxas, glúteos e bochechas. A queratose seborreica, manchas marrons ou pretas benignas e comumente associadas ao envelhecimento. E a queratose actínica, decorrente de anos de exposição ao sol.

As lesões geralmente são pequenas e podem ser múltiplas. Normalmente, são mais palpáveis que visíveis e podem ser percebidas passando suavemente as mãos nas áreas expostas ao sol e sentindo alguns pontos ásperos ao toque. Por se tratar de uma condição causada pela exposição solar crônica, ela é mais comum em idosos de pele mais clara. Mas também pode acometer adultos mais jovens.

Segundo o governo, a queratose do presidente foi causada por exposição ao sol. Anteriormente, em fevereiro, o presidente já havia passado por um procedimento para remoção da queratose chamado cauterização. Nesta sexta, será realizada novamente a técnica, que pode utilizar tanto métodos químicos como físicos para remoção da queratose e é considerada rápida e de fácil recuperação.

O que é tendinite? E o procedimento de infiltração?

Lula também fará uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. A tendinite é a inflamação de um tendão, a estrutura que une músculo ao osso.

No procedimento de infiltração, podem ser utilizados corticóides, ácido hialurônico ou anestésicos para conter a dor local. Ela geralmente é feita em situação que as dores não cessam com um período de repouso ou fisioterapia.

Os procedimentos apresentam contraindicação?

Nenhum dos procedimentos apresenta contraindicação. Eles são feitos de forma ambulatorial e apresentam efeito rápido.

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