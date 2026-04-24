Sex, 24 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Presidência

Lula: entenda o que é queratose e tendinite, problemas que motivaram ida do presidente ao hospital

Ambos os tratamentos para as condições são feitos de forma rápida

Reportar Erro
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da SilvaPresidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira (24), para a realização de dois procedimentos médicos. Um deles foi o de cauterização para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo, e o outro, uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita.

O que é queratose?
A queratose é um tipo de alteração na pele que faz com que ela fique mais espessa ou gere algum tipo de descamação. Existem três tipos de queratose ou ceratose. A queratose pilar, caracterizada por pequenas bolinhas ásperas, geralmente nos braços, coxas, glúteos e bochechas. A queratose seborreica, manchas marrons ou pretas benignas e comumente associadas ao envelhecimento. E a queratose actínica, decorrente de anos de exposição ao sol.

As lesões geralmente são pequenas e podem ser múltiplas. Normalmente, são mais palpáveis que visíveis e podem ser percebidas passando suavemente as mãos nas áreas expostas ao sol e sentindo alguns pontos ásperos ao toque. Por se tratar de uma condição causada pela exposição solar crônica, ela é mais comum em idosos de pele mais clara. Mas também pode acometer adultos mais jovens.

Segundo o governo, a queratose do presidente foi causada por exposição ao sol. Anteriormente, em fevereiro, o presidente já havia passado por um procedimento para remoção da queratose chamado cauterização. Nesta sexta, será realizada novamente a técnica, que pode utilizar tanto métodos químicos como físicos para remoção da queratose e é considerada rápida e de fácil recuperação.

Leia também

• MP de contas pede para TCU investigar repasse de emendas da saúde a municípios

• Ministério da Saúde alerta para risco de casos de sarampo após Copa

• Ministro critica Flávio Bolsonaro: "Bolsonarinho é antivacina"

O que é tendinite? E o procedimento de infiltração?
Lula também fará uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. A tendinite é a inflamação de um tendão, a estrutura que une músculo ao osso.

No procedimento de infiltração, podem ser utilizados corticóides, ácido hialurônico ou anestésicos para conter a dor local. Ela geralmente é feita em situação que as dores não cessam com um período de repouso ou fisioterapia.

Os procedimentos apresentam contraindicação?
Nenhum dos procedimentos apresenta contraindicação. Eles são feitos de forma ambulatorial e apresentam efeito rápido.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter