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ATENTADO Lula enviou mensagem de solidariedade ao presidente Trump, diz Alckmin sobre tiroteio nos EUA Alckmin lembrou, em coletiva de imprensa após a abertura oficial da Agrishow, que "o presidente Lula colocou na sua rede a solidariedade ao presidente Trump, que sofreu uma ameaça de atentado nos EUA"

Por Tânia Rabello, enviada especial

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou neste domingo, 26, na 31ª Agrishow, em Ribeirão Preto, a mensagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou em suas redes sociais pela manhã, de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O mandatário americano teve de ser retirado às pressas após um tiroteio na noite de sábado, 26, durante um jantar de gala promovido pela Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington.

Alckmin lembrou, em coletiva de imprensa após a abertura oficial da Agrishow, que "o presidente Lula colocou na sua rede a solidariedade ao presidente Trump, que sofreu uma ameaça de atentado nos EUA".

Lula disse, no X na manhã deste domingo, que "o Brasil repudia veementemente o ataque" e que "a violência política é uma afronta aos valores democráticos". E rendeu solidariedade a Trump, à primeira-dama Melania Trump, e a todos os presentes no jantar.

Ainda na coletiva, Alckmin reafirmou que a renegociação de dívidas dos produtores rurais brasileiros "está sendo trabalhada neste momento". "Está sendo discutido, mas a ideia é fazer uma renegociação não só para quem está inadimplente, mas para quem está adimplente", complementou. "Vai ter negociação. Vamos aguardar os próximos passos."

Segundo levantamento do Ministério da Fazenda, há R$ 37,463 bilhões em operações de crédito rural em situação de adimplência e prorrogadas (sendo R$ 2,81 bilhões do Pronaf, R$ 8,05 bilhões do Pronamp e R$ 26,61 bilhões de grandes produtores). Outros R$ 44,230 bilhões de operações de crédito rural em inadimplência (sendo R$ 4,21 bilhões do Pronaf, R$ 3,25 bilhões do Pronamp e R$ 36,77 bilhões de grandes produtores). Ao todo, as operações de crédito rural elegíveis às novas linhas de renegociação propostas pela Fazenda somariam R$ 81,693 bilhões.

Tanto a Fazenda quanto o relator da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), têm propostas para a negociação de dívidas. A da Fazenda não usaria recursos de fundos sociais; já a da CAE propõe usar recursos como os do fundo do Pré-Sal. Até terça-feira, 28, as partes devem se reunir para alinhar as propostas.



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