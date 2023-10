A- A+

DIÁLOGO Lula fala com presidente do Conselho Europeu sobre proposta de corredor humanitário em Gaza Segundo o governo, os dois líderes abordaram ainda a necessidade da libertação de reféns pelo Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou no fim da tarde desta segunda-feira (16), por telefone, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Segundo o Palácio do Planalto, Lula demonstrou "preocupação" com a população civil na guerra entre Israel e o Hamas, e ambos teriam concordado com a ideia de criar um corredor de ajuda humanitária em Gaza.

Segundo o governo, os dois líderes abordaram ainda a necessidade da libertação de reféns pelo Hamas.

"Lula e Charles Michel, ao reiterarem a condenação aos atos terroristas cometidos pelo Hamas, também concordaram sobre a importância de fortalecer a Autoridade Palestina como legítima representante do povo palestino. O presidente Lula pediu que essas posições sejam reafirmadas por ocasião da reunião extraordinária do Conselho Europeu, composto por chefes de Estado e de Governo dos 27 países da União Europeia, que ocorrerá amanhã, em Bruxelas", diz a nota do Planalto.

Durante a ligação, Lula estava acompanhado, no Palácio da Alvorada, pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

