FUGA DE PENITENCIÁRIA EM MOSSORÓ Lula fala em expandir investigação da fuga em presídio federal no RN "Lewandowski ministro da Justiça está indo a Mossoró", disse Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista ao SBT, na manhã desta segunda-feira (11), que o governo avalia ampliar a área de investigação sobre as fugas na penitenciária federal de Mossoró (RN). O Executivo ainda tenta recapturar os fugitivos. O canal divulgou em seu site de notícias parte da entrevista, que vai ser transmitida às 19h45.



"Lewandowski ministro da Justiça está indo a Mossoró, ele quer conversar com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal um jeito de ampliar o espaço de investigação. Vai chegar um momento em que não vai continuar procurando, mas por enquanto a gente tem que ficar lá porque a sociedade está assustada, e são dois bandidos perigosos", declarou o presidente da República.

"Só há uma hipótese, ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando ou esses caras estão sendo ajudados por alguém. A verdade é que já se tem provas que eles receberam carro para fugir e de que eles receberam armas. O que significa que tem gente que ajudou", afirmou Lula.



O presidente da República também falou sobre o caso do ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália. Defendeu que ele cumpra pena no Brasil.



"O Robinho já foi condenado na Itália, e era para ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado, neste mês. Eu espero que ele pague o preço da irresponsabilidade dele", disse o presidente da República.

