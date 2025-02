A- A+

diplomacia Lula fará visita de Estado à França em junho Macron, que esteve duas vezes no Brasil em 2024, confirmou que retornará ao país para a COP30 de Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma "visita de Estado à França em junho", anunciou nesta terça-feira (18) o chefe de Estado francês Emmanuel Macron, após uma chamada telefônica.

"Ambos pensamos que a paz na Ucrânia não pode ser alcançada sem negociações que reúnam Rússia e Ucrânia numa mesma mesa. A paz é possível e a comunidade internacional deve se mobilizar", disse Macron na rede X.

"Vamos trabalhar para que a COP de Belém", que acontece em novembro no Pará, "seja um sucesso e juntos tenhamos várias iniciativas em favor do clima, da biodiversidade, dos oceanos, da democracia, e do desenvolvimento econômico e agrícola", acrescentou Macron.

Emmanuel Macron, que esteve duas vezes no Brasil em 2024, uma delas para participar da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, confirmou que retornará ao país para a COP30 de Belém.

