Blefaroplastia Lula faz cirurgia plástica nas pálpebras durante a operação do quadril; entenda O presidente do Brasil se submeteu a blefaroplastia para remover o excesso de pele nas pálpebras

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se submeteu a uma cirurgia de blefaroplastia durante o procedimento de colocação de prótese no quadril, no Hospital Sírio-libanês, em Brasília. A cirurgia se caracteriza pela remoção do excesso de pele nas pálpebras. A cirurgia plástica foi discreta e bem-sucedida.

A técnica é feita quando os tecidos ao redor dos olhos perdem a elasticidade e ficam flácidos, deixando o olhar com aspecto caído e cansado, condição comum com o passar da idade. Em alguns casos, o excesso de gordura e pele nas pálpebras afeta a qualidade da visão.

A blefaroplastia é uma cirurgia considerada de baixa complexidade. É normal a região ficar inchada ou levemente roxa por até 10 dias após a operação. Nos primeiros 7 dias, a recomendação é manter a cabeça elevada pelo máximo de tempo possível.

Lula já queria fazer a operação há alguns meses. O procedimento foi feito por uma oftalmologista especialista em plástica ocular.

