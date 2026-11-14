Lula cita herói anticolonial das Filipinas ao comentar sua reeleição

A- A+

Em visita oficial às Filipinas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o herói da independência do país, José Rizal, um símbolo da luta contra o colonialismo, ao se referir a sua reeleição, em outubro.

“No último dia 25, diante do extremismo e de tentativas de ingerência externa, o povo brasileiro escolheu a soberania, a democracia e a justiça social. Escolheu não abaixar a cabeça quando pôde levantá-la, como escreveu o herói filipino José Rizal.”

Lula participa, como convidado, da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Após reunir-se com seu homólogo filipino, Ferdinand Marcos Júnior, o presidente brasileiro faria um pronunciamento que acabou cancelado devido à rouquidão de Lula. Cópias do texto de seu discurso foram distribuídas aos jornalistas.

O gesto de cortesia e respeito ao herói filipino serviu tanto para que Lula projetasse sua legitimidade política, quanto para reforçar a defesa do multilateralismo e do respeito ao direito internacional.

“Em um mundo crescentemente polarizado e conflagrado, brasileiros e filipinos convergem no compromisso com a paz, o multilateralismo e o respeito ao direito internacional”, diz o texto.

Lula destacou que Brasil e Filipinas compartilham passados coloniais e objetivos de desenvolvimento comuns, como a busca de crescimento econômico com inclusão social e proteção ao meio ambiente.

“Como vozes do Sul Global, defendemos instituições multilaterais mais representativas e capazes de responder aos desafios do nosso tempo”, destacou.

O presidente assegurou que Brasil e Filipinas concordam em vários outros pontos, como o reconhecimento da importância de enfrentar as mudanças climáticas; de uma governança robusta, ética e responsável para a inteligência artificial; bem como a defesa da autodeterminação do povo palestino.

“Como países tropicais e megadiversos, prestamos serviços ambientais essenciais para o equilíbrio do planeta. Assegurar a devida remuneração pela conservação desses ativos é fundamental”, defendeu Lula.

Fundo para florestas

Ele argumentou que os dois países podem vir a se beneficiar financeiramente da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, do inglês Tropical Forest Forever Facility), caso mantenham suas florestas de pé.

Anunciado por Lula em 2023, o fundo de financiamento internacional passou a funcionar em 2025, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorreu em Belém (PA).

Trata-se de um modelo de financiamento que combina investimentos públicos e privados, prevendo o repasse de recursos para os países com florestas tropicais que trabalharem pela preservação dessas áreas. Ou seja: as nações que conseguirem recuperar e manter suas florestas de pé deverão ser recompensadas financeiramente por esse esforço.

Lula diz ter reforçado o convite para as Filipinas aderirem ao Compromisso de Belém sobre Combustíveis Sustentáveis e destacou que o Brasil está pronto para ajudar os filipinos a reduzirem sua dependência de combustíveis fósseis e garantirem maior segurança energética, compartilhando a experiência nacional em biocombustíveis e geração de energia limpa.

Segundo o presidente brasileiro, um memorando bilateral sobre o tema, assinado em agosto, já está em execução, somando-se ao anúncio de assistência técnica para fortalecer a indústria canavieira filipina e buscar novas parcerias em pesquisas agropecuárias.

Protagonismo

Para o professor de Relações Internacionais do Ibmec-SP, Alexandre Pires, a postura de Lula sinaliza uma retomada da estratégia de política externa que o governo federal adotou no início do atual mandato, em 2023.

“O presidente Lula tem buscado, novamente, o protagonismo internacional. [Busca esta] que caracterizou o início de seu terceiro e atual mandato e que parece que voltou a ser um de seus objetivos para o próximo mandato”, disse Pires ao apontar que, em seu discurso, Lula procurou marcar uma distância equilibrada das grandes potências.

Para o especialista, ao falar a partir de um país que mantém aliança histórica e estratégica com Washington, Lula busca reposicionar o Brasil como uma liderança alternativa no cenário global.

“Ele aproveitou o fato de estar nas Filipinas, um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos, para colocar suas posições em relação à ordem internacional e, de certa forma, passar alguns recados diplomáticos – inclusive traçando um paralelo entre a situação colonial e de independência das Filipinas e o Brasil.”

Pires lembrou que, imediatamente após se libertarem do domínio espanhol, em 1898, as Filipinas passaram a ser um território administrado pelos Estados Unidos, condição que o país só superou em 1946.

Cúpula

Lula visitou as Filipinas a convite do presidente Ferdinand Marcos Júnior. Além de participar da Cúpula da Asean, ele toma parte no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, no qual serão abordados temas relacionados ao comércio bilateral e a parcerias internacionais.

“Trago comigo a Manila [capital das Filipinas], renovada responsabilidade de diversificar parcerias, reforçar laços de cooperação e reposicionar o Brasil nas cadeias globais de valor”, afirmou Lula, atribuindo sua visita ao país o caráter de “um novo capítulo do relacionamento bilateral”.

Em janeiro deste ano, o governo federal formalizou um pedido com vistas à ampliação do relacionamento com a Asean, de forma a passar da atual condição de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo, o mais alto nível de engajamento junto ao grupo de países do sudeste asiático.

Se o pedido for aceito, o Brasil entrará para um grupo que conta com a participação de países como o Canadá, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão.

Os negócios entre Brasil e Filipinas movimentam, atualmente, cerca de US$ 3 bilhões. O país asiático é, hoje, o principal comprador de carne suína produzida no Brasil.

No começo da semana, contudo, o governo filipino anunciou a suspensão, por 60 dias, das importações do produto brasileiro e de outras nações produtoras, com o intuito de tentar elevar os preços pagos aos criadores locais. Se for mantida, a medida entrará em vigor no próximo dia 24.

Hoje (14), em Manila, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, disse estar otimista com a evolução das conversas que técnicos e autoridades políticas dos dois países vêm mantendo.

Veja também