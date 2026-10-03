A- A+

ELEIÇÕES 2026 Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanhas na véspera de uma eleição acirrada Segundo as pesquisas, nenhum dos dois candidatos tem os votos necessários para se eleger no primeiro turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), encerraram suas campanhas, neste sábado (3), ao lado de milhares de apoiadores, na véspera do primeiro turno de uma acirrada eleição presidencial.

O presidente de esquerda percorreu São Paulo de chapéu e cercado por uma maré vermelha, a cor de seu Partido dos Trabalhadores, que paralisou a famosa Avenida Paulista.

Com quase 81 anos, Lula, que tenta se eleger para um quarto mandato, agitou uma bandeira do Brasil sobre um veículo.

O esquerdista fez da soberania o foco principal de sua campanha, advertindo contra qualquer interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse estar acompanhando as eleições "muito de perto".

Há quatro anos, a capital do maior colégio eleitoral do país também foi palco do encerramento de sua campanha quando o ex-líder sindical venceu em um disputado segundo turno o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pai de Flávio.

"Eu vou lutar com as minhas forças(...) e do povo brasileiro que vai derrotar a extrema direita", disse Lula ao afirmar que nas eleições se enfrentarão a "democracia e a soberania" contra "a barbárie e a corrupção".

Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro, de 45 anos, que percorreu o interior de São Paulo ao lado de centenas de motociclistas, quer incluir o Brasil na onda de governos conservadores na América Latina.

"Não parcele seu voto em duas vezes", disse o parlamentar em alusão a um segundo turno eleitoral, em um vídeo publicado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas.

Segundo as pesquisas, nenhum dos dois candidatos tem os votos necessários para se eleger no primeiro turno, o que levará a definição da disputa para o segundo turno, em 25 de outubro.

De vermelho

Milhares de pessoas com camisetas e bonés vermelhos, a cor do Partido dos Trabalhadores (PT), acompanharam Lula em sua última batalha eleitoral.

Em uma parede da Avenida Paulista foram coladas três fotomontagens que mostram Flávio Bolsonaro ao lado de Trump. Acima aparecem várias mensagens escritas em vermelho, como "Make Brazil Quintal Again".

Lula acusou o governo Trump de querer se apoderar das riquezas do Brasil e no mês passado na ONU disse que o país "não cabe no quintal de ninguém".

"É fundamental que os brasileiros saibam que não estão votando só em um candidato a presidente, estão votando em quem defende o nosso país", disse o contador Tiago Lorureto, de 35 anos.

"Trump tem que interferir"

Ao contrário de seu pai, Flávio Bolsonaro não subiu na motocicleta. Em seu lugar, liderou a "Caravana da Vitória" de cima de um caminhão, vestido com uma camisa amarela da Seleção com a frase "Meu partido é o Brasil".

Embora Trump não tenha apoiado diretamente sua candidatura, o republicano é aliado de seu pai, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

"O que nós estamos vivendo hoje não é uma democracia. Nós, a população simples, não conseguimos ter uma vida digna", disse à AFP Eliane Boscolo, em um parque de Santa Bárbara D'Oeste, onde o senador iniciou seu percurso de 20 km.

"Trump tem que interferir. Porque o país dele, os Estados Unidos, são um país que só cresce financeiramente. E nós, aqui, vamos ficar como?", disse, vestindo uma camiseta com a foto de Flávio Bolsonaro.

"Crise horrível"

Lula e o primogênito de seu arqui-inimigo trocaram ataques sem trégua durante a campanha, embora não tenham se enfrentado em debates cara a cara.

Flávio Bolsonaro tenta capitalizar o descontentamento com o governo depois de quatro anos nos quais a direita criticou o presidente Lula pelo aumento do custo de vida e da insegurança.

Ele também lembrou em cada comício da condenação por corrupção pela qual Lula foi preso em 2018, antes que seu julgamento fosse anulado por questões processuais.

"Na verdade, a gente quer mudanças. Eu acho que o país tá passando por uma crise horrível", disse Marcelo Hayashi, um funcionário público de 58 anos que usava jaqueta de motociclista no ato de Bolsonaro.

A corrupção também atingiu o candidato de direita na campanha, ao ser investigado por esse crime e por lavagem de dinheiro no financiamento de um filme sobre seu pai.

O segundo turno, praticamente certo segundo as pesquisas, dará início a outras três semanas de campanha em um contexto de profunda polarização.

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro por uma diferença de apenas 1,8% dos votos.

Veja também