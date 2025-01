Lula: é possível construir Forças Armadas com propósito de defender soberania nacional

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (8), em ato alusivo aos dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Poderes em 8 de Janeiro de 2023, que é possível construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional.

Ele agradeceu ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, por ter levado os comandantes militares ao evento.

"Quero agradecer o 'Zé Múcio', que trouxe os três comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que é possível a gente construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional", declarou o presidente da República.

Lula está tentando reconstruir sua relação com as Forças Armadas no atual governo. Há forte influência bolsonarista no meio militar.

