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COP31 Lula insta na COP31 que se fale mais de clima e menos de armamento Em sua primeira viagem internacional após a reeleição, presidente brasileiro critica o silêncio de grandes potências em cúpula na Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva urgiu, nesta quarta-feira (11), que a mudança climática seja recolocada no topo da agenda internacional, em um discurso na COP31, na Turquia, que ele escolheu como destino de sua primeira viagem desde que foi reeleito.

Antália recebe na quarta e na quinta-feira uma cúpula de líderes que tem a presença de apenas um governante do G7, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, e na qual chama a atenção a ausência do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abandonou o Acordo de Paris.

A China, maior emissor mundial de gases do efeito estufa, enviou seu vice-presidente Han Zheng.

Com a voz rouca, Lula, de 81 anos, exigiu que o clima volte ao topo da agenda internacional, em um contexto de fragmentação geopolítica e de preocupação generalizada com os elevados níveis de dívida e a crise energética resultante da guerra no Irã.

"Nas reuniões do G7 e do G20, fóruns que unem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", disse Lula. O presidente também lamentou que a "mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais".

Ele também afirmou que o Brasil escolheu um "projeto de nação" com sua reeleição para um quarto mandato no fim de outubro, quando derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"O povo brasileiro empunhou as armas da democracia, confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo", afirmou.

Mais tarde, o presidente, que teve um câncer de laringe há 15 anos, não pôde ler seu discurso em um evento sobre preservação das florestas tropicais, sendo substituído na tarefa por seu ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Lula, no entanto, foi saudado por sua presença na COP e por sua vitória sobre Flávio Bolsonaro.

O chanceler britânico, Ed Miliband, se referiu à sua reeleição como "uma vitória pela ação climática" e o presidente congolês, Felix Tshisekedi o elogiou como "um exemplo de resiliência".

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, cujo país é um contribuinte-chave do Fundo Amazônia de preservação, disse que considera "uma prioridade" o sucesso de um instrumento lançado na COP 30, em Belém, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O fundo inovador busca dissuadir os países de desmatar, pagando-lhes por cada hectare preservado garantindo-lhes, assim, uma fonte constante de renda. Por enquanto, os doadores anunciaram 7,8 bilhões de dólares (R$ 43,5 bilhões, na cotação atual), segundo a Presidência brasileira, e a meta é alcançar US$ 10 bilhões (R$ 55,8 bilhões) no fim do ano.

Energias fósseis e dinossauros

O governo Lula, que presidiu a COP30 em Belém, celebra sua política ambiental na Amazônia, onde o desmatamento caiu no último ano ao seu menor nível em quase quatro décadas.

Ao mesmo tempo, o governo tem sido criticado por sua contínua atividade de exploração de petróleo.

Lula defendeu em agosto, como um exercício de "soberania nacional", a exploração de novas reservas, em referência ao petróleo descoberto a 175 km da costa da Amazônia, na Margem Equatorial.

Lula "tem demostrado uma liderança ambiental muito forte" e "é um amigo dos povos indígenas. Mas tem pontos que nós precisamos dialogar", disse à AFPTV Dinamam Tuxá, coordenador da ONG Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

"Precisamos e queremos que demarque mais terras indígenas [para sua proteção], que se posicione de fato contra as energias fósseis e que não explore petróleo e gás na bacia amazônica", afirmou.

Nesta edição, o Brasil apresenta um mapa do caminho global para que cada país, de acordo com suas circunstâncias, reduza progressivamente sua dependência dos combustíveis fósseis.

A presidência brasileira da COP defendeu o documento em um evento na terça-feira em Antália, e nesta quarta-feira recebeu novamente o apoio do secretário-geral em fim de mandato da ONU, António Guterres.

"Os combustíveis fósseis devem desaparecer como os dinossauros. Mas isso não vai acontecer por conta própria. Os dinossauros não tinham um lobby, mas os combustíveis fósseis têm", disse Guterres.



Uma agenda de ação

Também participam da cúpula de presidentes o iraniano Masoud Pezehkian, o boliviano Rodrigo Paz e a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez.

A Turquia propõe uma "agenda de ação" baseada em 10 pontos, começando pela eletrificação da economia (indústria, transportes, construção), para ganhar em eficiência e dar mais espaço às energias renováveis, sem deixar de lado as fontes fósseis (carvão, petróleo e gás).

A UE insiste que a eletrificação deve ser "limpa", o que prenuncia um debate sobre o papel dos combustíveis fósseis.

"Não deveria haver espaço para o gás, o carvão e muito menos o diesel para alimentar esta eletrificação", disse Irene Vélez Torres, ex-ministra colombiana do Meio Ambiente, que este ano organizou uma conferência em Santa Marta sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis.

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