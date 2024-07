Lula lamenta morte de jornalista Sérgio Cabral: 'Legado marcante'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo a morte do jornalista Sérgio Cabral, pai do ex-governador Sergio Cabral Filho. Lula exaltou a produção cultural de Cabral e afirmou que ele deixa "legado marcante para as gerações brasileira".

Sergio Cabral tinha 87 anos e também era escritor e pesquisador da música brasileira. A morte foi anunciada pelo seu filho, que afirmou que ele "resistiu durante três meses" no hospital.

Em publicação no X, Lula afirmou que Cabral "escreveu uma página importante da cultura do país" e destacou sua atuação como jornalista, escritor, compositor e pesquisador.

"De suas mãos saíram biografias de ícones da nossa música, como Pixinguinha, Nara Leão, Eliseth Cardoso, Ary Barroso e Ataulfo Alves e grandes musicais no teatro que exaltavam a música popular e o samba, patrimônio cultural brasileiro. Sua irreverência chegou ao combate à ditadura, como um dos criadores do Pasquim", escreveu o presidente.

Lula ainda afirmou que Cabral foi "grande companheiro de tantas lutas" e destacou sua torcida pelo Vasco e sua origem em Cascadura, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O presidente também expressou sentimentos para "família, os inúmeros amigos e admiradores".

