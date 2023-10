A- A+

Educação Lula lembra importância da valorização do ensino e dos professores Dia do Professor é comemorado neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem especial destacando a importância dos educadores, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado neste domingo (15). Em postagem nas redes sociais, Lula falou sobre a importância de valorizar os professores e enumerou medidas da sua gestão para área.

"A educação é o caminho do futuro do país. E os professores vão construir esse futuro. No dia deles, queremos lembrar da importância de valorizarmos o ensino e os profissionais da educação. Estamos recuperando o orçamento da área. Já reajustamos a merenda e as bolsas de pesquisa, e estamos lutando com união para consertar o estrago feito nos últimos anos pelo governo anterior e pela pandemia", escreveu.

O presidente ainda prometeu ampliar a educação básica em tempo integral no país. "Vamos ampliar a educação de tempo integral e retomar as oportunidades de acesso ao ensino superior. Nesse Dia dos Professores, meu carinho e compromisso com essa categoria tão fundamental para nosso país".

