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Meio Ambiente

Lula libera crédito extraordinário de R$ 305 milhões para desastres ambientais

Os recursos serão utilizados para custear medidas emergenciais, como o apoio às populações afetadas e o restabelecimento de serviços essenciais

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Chuvas e alagamentos em PernambucoChuvas e alagamentos em Pernambuco - Foto: Defesa Civil - PE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda (4) uma medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 305 milhões para custear medidas emergenciais de socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o País nos últimos dias. Os recursos serão utilizados para custear medidas emergenciais, como o apoio às populações afetadas e o restabelecimento de serviços essenciais.

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Em Pernambuco, foram confirmadas ao menos seis mortes em decorrência de alagamentos e deslizamentos de terra. Na Paraíba, as chuvas também resultaram em duas fatalidades. No estado do Rio Grande do Sul, as autoridades investigam a relação das chuvas com outras duas mortes.

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