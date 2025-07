Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa Genial/Quaest

A- A+

A um ano e três meses das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato mais mencionado para um novo mandato à frente da Presidência da República. Nos quatro cenários da nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17, o petista lidera em relação aos segundos colocados.

A menor diferença é de seis pontos porcentuais, quando Lula aparece à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 32% ante 26% das intenções de voto. Entretanto, o ex-chefe do Executivo está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030 - portanto, mesmo que registre sua candidatura, não poderá concorrer.

O ex-presidenciável e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece na sequência, com 8% das menções nesse cenário. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), tem 6%, enquanto o de Goiás, Ronaldo Caiado (União), 3%, e o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 2% das intenções. Os indecisos são 9% e os que dizem não votar ou anular o voto são 14%.

Nos outros três cenários testados pela pesquisa, a diferença do presidente para os demais colocados é maior. Concorrendo contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem 30% das intenções de voto, ante 19% na mulher do ex-presidente e líder do PL Mulher. Ciro aparece com 10%, seguido de Ratinho, com 7%, de Caiado, com 5%, e de Zema, com 4%. São 9% os indecisos e 16% afirmaram votar em branco ou nulo.

Lula já afirmou em diversas ocasiões que deve se candidatar à reeleição. Como mostrou o Estadão, slogan do governo vai mudar, em estratégia nacionalista usada para aumentar a popularidade do presidente mirando 2026.

Do outro lado, Bolsonaro, impedido de concorrer a cargos eletivos, continua se colocando como possível candidato e nega indicação de um sucessor, como forma de se manter relevante no jogo.

O ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) e pode ser condenado a 43 anos de prisão, conforme as alegações finais da Procuradoria-Geral da República.

Na lista em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o principal nome da direita substituindo Bolsonaro, Lula tem 32% das menções dos eleitores, enquanto o governador tem menos da metade, com 15%. Nesse cenário, Ciro registra 12%, Caiado, 5%, e Zema, 4%. O governador do Paraná não foi testado. Há 11% de indecisos e 21% de brancos e nulos.

Os mesmos 15% são registrados por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em um cenário em que o deputado federal licenciado é quem fica com o capital político do pai e concorre como principal candidato bolsonarista. Nessa configuração, Lula passa de 32% para 31%. Ciro Gomes fica com 11% das menções, Ratinho Júnior com 7%, Caiado com 5%, mesmo índice de Zema. Indecisos são 10% e nulos e brancos, 16%.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas entre os dias 10 a 14 de julho com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

