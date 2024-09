A- A+

INCÊNDIOS Lula: Marina vai apresentar série de propostas que vamos transformar em leis, decretos e MP As declarações ocorreram durante reunião com autoridades no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deve apresentar propostas para o combate aos incêndios, que serão transformadas pelo governo em leis, decretos e medidas provisórias.

As declarações ocorreram durante reunião com autoridades no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 17. Na ocasião, o presidente pediu "profundidade" em discussões sobre "novas propostas" para o meio ambiente.

"A Marina vai me apresentar uma série de propostas que já tínhamos falado em Manaus. Essas propostas, nós vamos transformar em lei, em decreto, em medida provisória, na medida em que eu passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva", declarou.

Lula prosseguiu: "E a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade, porque a gente quer compartilhar, não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, uma solução que seja definitiva para essa questão do clima".





Veja também

BRASIL Barroso: No CNJ, recomendação é preferência à tramitação de inquérito sobre infração ambiental