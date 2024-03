Lula: Paralisia do Conselho de Segurança da ONU frente a guerras em Ucrânia e Gaza é alarmante

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a postura do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) diante das guerras na Ucrânia e em Gaza, o que chamou de "paralisia alarmante e inexplicável". Ao defender o cessar-fogo nos conflitos, Lula rechaçou manifestações antissemitistas e islamofóbicas e afirmou que seguirá trabalhando para que a América Latina seja uma região sem conflitos.

"A paralisia do Conselho de Segurança frente às guerras na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar-fogo em Gaza durante o Ramadã corrói mais uma vez a autoridade do Conselho", disse, em declaração à imprensa após reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira, 28. "Falar em um mundo baseado em regras que não são multilateralmente acordadas significa retroceder séculos."

De acordo com Lula, no encontro, o Brasil reiterou a "crença inabalável" do País no diálogo e defesa da paz. "Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e Caribe continuem sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional", reiterou o líder brasileiro

Lula voltou a defender a posição brasileira contra qualquer manifestação de antissemitismo e islamofobia. Na avaliação do petista, "não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós".





