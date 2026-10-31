COP31
Lula participará da COP31 na Turquia (fonte do governo)
Última edição do evento foi realizada no Brasil
O presidente Lula durante um de seus discursos na COP30, realizada no Brasil - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da COP31, a cúpula climática da ONU que será realizada de 9 a 20 de novembro em Antália, Turquia, informou uma fonte de seu governo à AFP neste sábado (31).
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Lula, recém-reeleito para um quarto mandato, é um dos líderes da luta contra o aquecimento global e sediou em Belém (PA) a COP30, em 2025.