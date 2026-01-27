A- A+

Acadêmicos de Niterói Lula quer assistir a desfile em sua homenagem no carnaval do Rio e deve ficar no camarote de Paes Aliados e pessoas ligadas à Acadêmicos de Niterói divergem sobre chance de o presidente descer para a avenida e participar da passagem da escola pela Sapucaí

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja acompanhar o desfile das escolas de samba do carnaval do Rio neste ano, na Marquês de Sapucaí. Segundo aliados, Lula assistirá à apresentação da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a desfilar, no domingo, e que traz um enredo em homenagem ao presidente.

Lula deve ficar no camarote da prefeitura do Rio, ao lado do aliado Eduardo Paes (PSD), com quem costura uma aliança nas eleições de 2026. A informação foi publicada pelo portal Metrópoles e pelo jornal O Estado de S. Paulo, e confirmada pelo GLOBO nesta quarta-feira.

Interlocutores de Lula dizem que o presidente não pretende desfilar, mas essa possibilidade ainda não é descartada por pessoas ligadas à escola de Niterói. Reservadamente, o entorno de Lula cita preocupações com a segurança e até a possibilidade de atrapalhar a evolução da escola na Sapucaí, já que a ida do presidente para a avenida exigiria um aparato especial em seu entorno.

Já duas pessoas próximas à direção da Acadêmicos de Niterói, também ouvidas em caráter reservado, afirmam que a escola já se planeja para ter Lula entre seus componentes ou em cima de um carro alegórico no desfile.

Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) informou que a presença de Lula na Sapucaí "está em definição", e que "não há previsão de o presidente desfilar".

Aproximação com Paes

Aliados de Paes afirmam que o prefeito aproveitou uma viagem a Brasília, há duas semanas, e reforçou o convite para que Lula assista ao desfile da Acadêmicos de Niterói no camarote da prefeitura do Rio. A ideia é que o presidente tenha uma área reservada para si e para seus convidados.

O encontro entre Paes e Lula em Brasília ocorreu em meio à movimentação do prefeito do Rio para assegurar uma aliança com o PT na eleição estadual deste ano. Paes será candidato a governador, e reiterou a Lula que apoiará a campanha à reeleição do atual presidente. Dirigentes do PT vinham mostrando insatisfação com afagos recentes de Paes a figuras mais ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve melhor desempenho do que Lula no estado em 2022.

O PT pretende indicar um candidato ao Senado na chapa de Paes. O nome mais provável, por ora, é o da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), que tem boa aceitação no PT e no entorno do prefeito.

Samba com críticas a Bolsonaro

O samba que a Acadêmicos de Niterói levará à Marquês de Sapucaí neste ano narra a trajetória de Lula desde a infância, em Garanhuns, no interior de Pernambuco, até a chegada à Presidência. A letra também traz críticas veladas a Bolsonaro, com versos como "aceite se perder / se o ideal valer / nunca desista / não é digno fugir", em referência à ida do ex-presidente para os Estados Unidos após se recusar a aceitar o resultado das eleições de 2022.

Em outro trecho, a letra da escola de Niterói afirma que o legado de Lula é o de não "temer tarifas e sanções" e de "firmar a soberania / sem mitos falsos, sem anistia".

Conforme mostrou a coluna de Ancelmo Gois, do GLOBO, a escola tem pedido a seus componentes para evitarem fazer o gesto de "L" com as mãos, em referência a Lula, durante o desfile. Há a preocupação de que o desfile seja visto pela Justiça Eleitoral como um ato de campanha antecipada de Lula, o que pode gerar punições para o presidente e para a escola.

Fundada em 2018, a Acadêmicos de Niterói passou a disputar o carnaval carioca em 2023, substituindo a Acadêmicos do Sossego, escola mais tradicional da cidade. O presidente de honra da escola, Anderson Pipico, é um ex-vereador do PT em Niterói. A escola também é próxima de parlamentares de partidos como PT e PDT.

