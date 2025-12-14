A- A+

ATENTADO EM SYDNEY Lula reage com 'profunda consternação' a ataque terrorista antissemita na Austrália O petista também manifestou solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade judaica e ao governo e povo australianos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com "profunda consternação" ao atentado terrorista antissemita que deixou ao menos 16 mortos em uma praia de Sydney, na Austrália, neste domingo, 14.

"É inaceitável que atos de ódio e extremismo ceifem a vida de pessoas inocentes e atentem contra valores de paz, coexistência pacífica e respeito", afirmou, em publicação no X.

O petista também manifestou solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade judaica e ao governo e povo australianos. "O Brasil reitera o seu compromisso inabalável com a defesa da vida, da tolerância e da liberdade religiosa", acrescentou.

