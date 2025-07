Lula recebe premiê da Índia no Alvorada para firmar acordos bilaterais

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe na manhã desta terça-feira, no Palácio da Alvorada, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em visita de Estado. Os dois líderes devem assinar ao menos seis acordos e participam, em seguida, de um almoço com a presença da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

Após participar da cúpula do Brics no Rio, Modi segue a agenda em Brasília para tratar de segurança, energia, digitalização, agricultura e proteção de dados estratégicos.

Além dos acordos em negociação, que podem chegar a nove, os dois chefes de governo farão uma declaração conjunta à imprensa. Um dos anúncios mais aguardados é a criação do Conselho Brasil–Índia, voltado a aprofundar a parceria estratégica selada em 2006.

Outro destaque será o comunicado conjunto intitulado “Índia e Brasil: duas grandes nações com grandes objetivos”, que estrutura a cooperação em cinco eixos: defesa e segurança, segurança alimentar, transição energética, transformação digital e minerais críticos. A visita também deve lançar um novo diálogo sobre segurança marítima e uso pacífico do espaço exterior, com início previsto para agosto.

A presença de Modi reforça a convergência entre Brasil e Índia no âmbito dos Brics, bloco que passa por expansão e cujo embrião remonta aos dois países. Desde o início do atual mandato de Lula, esta é a quarta vez que os líderes se encontram.

Na quarta-feira, será a vez de o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, desembarcar em Brasília. Esta é sua primeira visita ao Brasil desde que Jacarta se juntou formalmente aos Brics, em janeiro, embora Prabowo já tenha estado duas vezes no país este ano.

Em pauta, temas como segurança alimentar, crise climática e as saídas diplomáticas para o conflito no Oriente Médio, com foco na situação da Palestina. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, e o governo brasileiro enxerga no diálogo com Prabowo uma chance de fortalecer sua atuação em favor de uma solução pacífica na região.

Há expectativa também de apoio indonésio à Cúpula de Segurança Alimentar, marcada para setembro, em Fortaleza. No plano econômico, as conversas devem abordar o avanço na exportação de carne bovina brasileira e a possível abertura do mercado nacional à carne de frango da Indonésia. A visita já rendeu um resultado concreto: a retomada da concessão de vistos entre os dois países.

A agenda oficial inclui reunião bilateral, declaração conjunta à imprensa e um almoço no Palácio do Planalto. Ainda não há confirmação de assinatura de documentos, mas cinco acordos estão em negociação, nas áreas de defesa, vigilância sanitária, assistência mútua e educação. Também está em estudo uma visita de Lula à Indonésia para a cúpula da ASEAN, em outubro.

