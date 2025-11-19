cop30
Lula retorna a Belém para as negociações finais da COP30
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou nesta quarta-feira (19) a Belém para impulsionar a etapa final das negociações climáticas da COP30, informou à AFP a presidência
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante a cerimônia de abertura da COP30O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Pablo Porciuncula / AFP
Lula, que abriu a conferência da ONU no dia 10 de novembro antes de retornar para Brasília, participará nesta quarta-feira das negociações finais para alcançar um acordo contra a mudança climática.