Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BEBIDA ALCOÓLICA

Lula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade

Lei também é válida para qualquer produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica

Reportar Erro
Lula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idadeLula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que aumenta a pena para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica para menores de idade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (7).

No texto anterior, o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente previa pena de detenção que variava de dois a quatro anos para esse crime. Com a sanção da nova lei, a punição será aumentada de um terço até a metade se a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto.

A lei também é válida para qualquer produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, no caso de o menor de idade utilizá-lo ou consumi-lo.

Leia também

• Lula edita decreto com Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia

• Lula edita decreto com mais prazo para Estados negociarem ativos no Propag

• Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

O Plenário do Senado aprovou o projeto em setembro. Ele foi proposto pela deputada federal Laura Carneiro.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter