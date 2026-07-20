Seg, 20 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Lula sanciona lei que cria estratégia para garantir autonomia na produção de medicamentos e vacinas

Proposta prevê estímulos à produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos

Reportar Erro
VacinaçãoVacinação - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta segunda-feira (20) o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional em junho que busca garantir a autonomia do Brasil na produção de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O texto cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

A proposta prevê estímulos à produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também

• SUS adquire tecnologia para produzir remédio contra o HIV

• Lula diz que próteses do SUS são melhores que a 'dentadura do Trump'

A estratégia nacional terá como diretrizes:

Os objetivos incluem:

Segundo o projeto, as empresas que desejarem se qualificar como “empresa estratégica de saúde” (EES) deverão atender a condições mínimas, como:


Essas empresas terão prioridade em questões regulatórias, em chamamentos públicos e processos seletivos relacionados à pesquisa, desenvolvimento, inovação ou produção, além de acesso facilitado a linhas de crédito do BNDES.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter