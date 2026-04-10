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Saúde Lula sanciona lei que prevê acesso a terapias avançadas contra o câncer no SUS Presidente participou da inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração (InCor) nesta sexta (10) em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta sexta-feira (10), um projeto que prevê que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ter acesso a terapias avançadas no tratamento do câncer. O projeto, que teve autoria no Senado, havia sido aprovado na Câmara dos Deputados no mês passado.

O texto altera a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, uma lei de 2023, para inserir a previsão de que a rede pública deverá oferecer tecnologias avançadas como medicamentos, equipamentos, procedimentos, vacinas e ferramentas de monitoramento da doença. Isso engloba imunoterápicos avançados para o tratamento da doença.

No mês passado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a incorporação do pembrolizumabe no SUS, que pode ser utilizado no tratamento de mais de 30 tipos de câncer. Atualmente, ele está disponível na rede pública apenas para tratar melanoma, o câncer de pele mais letal.

A lei ainda prevê que a Polícia Nacional de Prevenção e Controle do Câncer deve privilegiar a produção de tecnologia brasileira nesse setor, para garantir a "redução da dependência das importações", por meio do fomento de pesquisas, instrumentos de financiamento voltados à inovação tecnológica, fortalecimento de parcerias com universidades nacionais e internacionais e estímulo a criação de startups de biotecnologia que desenvolvem vacinas e medicamentos oncológicos.

Lula formalizou a sanção do projeto durante a inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Com 3.800 metros quadrados, o centro de formação de profissionais de saúde tem oito salas de simulação baseadas em cenários reais e vai treinar alunos, professores e equipes multiprofissionais para vivenciar cenários clínicos complexos, treinar tomada de decisão em situações críticas e aprimorar habilidades técnicas e comportamentais.

As salas reproduzem cenários como emergência, UTI e centro cirúrgico, com iluminação técnica, régua de gases, monitores cardíacos, desfibriladores, manequins com tecnologia de última geração e equipamentos clínicos reais, e os cenários são montados de acordo com os objetivos pedagógicos de cada treinamento.

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