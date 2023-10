A- A+

ORIENTE MÉDIO Lula se reúne com chanceler Mauro Vieira para discutir resgate de brasileiros em Gaza Na última quinta (12), Lula conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e pediu um corredor humanitário ligando a Faixa de Gaza ao Egito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira (16) com o chanceler Mauro Vieira no Palácio do Alvorada. Conforme o Itamaraty, o tema prioritário do encontro será a discussão do resgate dos cerca de 30 brasileiros que estão na em Gaza, em Israel.

Com o avanço do conflito, Lula e Vieira combinaram de se encontrar pessoalmente após o retorno de viagem do chanceler a Ásia e aos Estados Unidos. Lula e o chanceler também irão discutir o resgate de brasileiros que estão em Israel.

Na última quinta, Lula conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e pediu um corredor humanitário ligando a Faixa de Gaza ao Egito. O objetivo é permitir que as pessoas saiam de Gaza e que mantimentos e remédios possam entrar.

A Força Aérea Brasileira (FAB) já trouxe cinco voos com repatriados de Israel. Até o momento, cinco voos já repatriaram 916 brasileiros e 24 pets que estavam em Israel.

Antes do encontro com Lula, Viera está no Planalto participando de reunião de coordenação de governo com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa (Casa Civil); José Múcio (Defesa); Fernando Haddad (Fazenda); Márcio Macêdo (Secretaria-Geral); Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom) e os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues; no Senado, Jaques Wagner e na Câmara, deputado José Guimarães.

O assessor chefe para assuntos Internacionais Celso Amorim e o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Marcola também participam da conversa.

Veja também

NOSSA SENHORA APARECIDA PRF registra 45 acidentes de trânsito com 53 feridos e duas mortes em BRs de Pernambuco no feriadão