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Lula se solidariza com Juca Kfouri pela morte da filha, Camila Kfouri

Segundo o pai, ela sofria com sequelas de um trauma na infância

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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anosCamila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos - Foto: Reprodução/Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou com o jornalista Juca Kfouri pela morte de sua filha, Camila Kfouri, nesta terça-feira (27). Lula usou o X, antigo Twitter, para enviar condolências ao jornalista.

“Meu querido amigo Juca Kfouri, é difícil imaginar a imensa dor que você está sentindo pela partida de sua filha Camila. Por isso, mesmo à distância, quero que receba o meu carinho e a minha solidariedade. Desejo, do fundo do meu coração, que você e todos os seus familiares tenham a força que lhes ajude a atravessar essa hora tão difícil”, escreveu o presidente.

Camila morreu aos 48 anos. Segundo o pai, ela sofria de doenças adquiridas a partir do trauma de ver o avô paterno ser atingido por um tiro durante um assalto, em 1985, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Na época, o procurador aposentado Carlos Alberto Gouvêa Kfouri passou 11 dias internado antes de falecer.

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“Camila, a Camiloca, a Cam, minha Joaninha, a menina entre meus quatro filhos, resolveu ir embora depois de sofrer muito com doenças adquiridas desde que, aos 6 anos, viu o avô paterno ser alvejado em assalto na porta de casa, e desenvolver uma porção de sequelas. Hoje, a última vítima daquele dia não resistiu mais. Disfunção de supra-renal, gordura em família longilínia, cirurgia bariátrica, compulsão, e neuropatia diabética”, escreveu Kfouri em artigo no Portal UOL.

Juca Kfouri é jornalista do UOL e também apresenta o programa Trio de Ataque, na TV Brasil.

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