A- A+

Conselhão Lula sobre minerais raros em negociações com EUA: Não permitiremos exploração como no passado A fala de Lula é um contraponto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou, nesta segunda-feira, 5, que há a possibilidade de acordos de cooperação com os Estados Unidos envolvendo terras raras e minerais críticos