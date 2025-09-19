Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
diplomacia

Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel

O presidente do Brasil aproveitou a ligação para convidar o emir para participar da COP30 em Belém do Pará, em novembro deste ano

Reportar Erro
Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de IsraelLula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao emir do Catar, o xeque Tamim Bin Hamad Al Thani, na quinta-feira, 18, para expressar solidariedade pelo ataque realizado pelo governo de Israel contra o Catar no último dia 9 de setembro.

Em nota enviada na manhã desta sexta, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que Lula expressou ao emir "preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino, em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, como solução para o conflito".

"O Emir do Catar agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque e saudou os resultados da Cúpula de Emergência de Países Árabes e Islâmicos convocada em 15 de setembro, que resultou em declaração de apoio ao Catar", disse a Secom.

Leia também

• Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

• ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

• Após ataque no Catar, líderes árabes e muçulmanos podem reconsiderar laços com Israel

Lula também aproveitou a ligação para convidar o emir para participar da COP30 em Belém do Pará, em novembro deste ano. Agradeceu, ainda, ao Catar por sediar a primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no contexto da Segunda Cúpula de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas (ONU) em 3 de novembro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter