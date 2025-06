Lula tenta imitar movimento acrobático em uma exposição em Paris

A- A+

Durante uma visita à exposição do artista plástico Ernesto Neto nesta sexta-feira (6), em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou um momento inusitado. Ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, e da primeira-dama Janja, Lula tirou os sapatos e o paletó para tentar imitar movimento de uma instalação artística interativa.

A cena aconteceu no Grand Palais, um dos principais centros culturais da capital francesa, onde está em cartaz a mostra do artista brasileiro como parte da programação do Ano do Brasil na França. Em meio à exposição, Lula se deitou no chão, ergueu as pernas e tentou se equilibrar sobre os braços, arrancando risadas e aplausos de quem acompanhava a visita.

Depois da tentativa acrobática, o presidente ainda aproveitou o momento para pegar uma câmera e fotografar o teto da instalação, com ajuda de seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert.

A visita integra a agenda oficial de Lula no país. Um dia antes, ele se reuniu com Macron e fez um apelo público pela retomada do acordo entre Mercosul e União Europeia. Ainda em Paris, o presidente brasileiro foi homenageado pela Universidade Paris 8 com o título de doutor honoris causa, reconhecimento por sua trajetória política e pelo incentivo à educação superior no Brasil.

