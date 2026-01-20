Ter, 20 de Janeiro

gaza

Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (20) que o Conselho de Paz criado por ele para a Faixa de Gaza pode eventualmente substituir as Nações Unidas.

Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.

"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato.

Trump disse ainda que o líder russo, Vladimir Putin, pode ter um papel muito grande no Conselho de Paz.

O governo brasileiro confirmou o convite, mas diz que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.

O Conselho, anunciado na sexta-feira, terá um grupo de países permanentes, e, para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão, segundo o convite enviado pelo governo Trump.


 

