Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump
"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (20) que o Conselho de Paz criado por ele para a Faixa de Gaza pode eventualmente substituir as Nações Unidas.
Ainda segundo Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado para o Conselho, terá um "grande papel" na entidade.
"Eu gosto dele", disse Trump, durante uma entrevista coletiva sobre seu primeiro ano de mandato.
Leia também
• Israel se opõe à composição do comitê palestino para administrar Gaza
• Trump convida Lula para 'Conselho de Paz' para Faixa de Gaza
• Milei anuncia que foi convidado por Trump para integrar 'conselho de paz' para Gaza
Trump disse ainda que o líder russo, Vladimir Putin, pode ter um papel muito grande no Conselho de Paz.
O governo brasileiro confirmou o convite, mas diz que Lula prefere avaliar as condições geopolíticas envolvendo o papel da entidade antes de tomar uma decisão.
O Conselho, anunciado na sexta-feira, terá um grupo de países permanentes, e, para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão, segundo o convite enviado pelo governo Trump.