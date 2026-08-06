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América Latina

Lula trata sobre democracia na América Latina com chanceler do México

Encontro ocorreu em meio à crise diplomática com os Estados Unidos

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O encontro entre Lula (à esquerda) e o chanceler mexicano Roberto Velasco (à direita) ocorreu em meio à crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos.O encontro entre Lula (à esquerda) e o chanceler mexicano Roberto Velasco (à direita) ocorreu em meio à crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos. - Foto: Thiago Rosa/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve reunião nesta quinta-feira, 6, com o secretário de Relações Exteriores do México, Roberto Velasco, no Palácio do Planalto.

Na conversa com o chanceler mexicano, Lula tratou sobre a democracia na América Latina.

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O encontro entre Lula e o chanceler mexicano ocorre diante da crise entre o Brasil e os Estados Unidos, deflagrada com a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Viotti, e a acusação formal do governo brasileiro de tentativa de ingerência norte-americana nas eleições.

Ao lado do Brasil, o México é um dos países mais atacados pela bravata diplomática de Trump.

Outros temas tratados por Lula e o chanceler americano foram a cooperação da Petrobras e a estatal mexicana Pemex, oportunidades de ampliação do comércio bilateral e também o apoio à candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet para a secretaria-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

O endosso a Bachelet também foi tema da conversa do petista com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, 4.

"Tratamos da situação da democracia na América Latina, de oportunidades de investimento e comércio, da promissora cooperação entre Petrobras e Pemex e da atuação conjunta em prol da candidatura da ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, ao cargo de Secretária-Geral das Nações Unidas", disse Lula em postagem no X.

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