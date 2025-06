Lula visita Interpol e participa de ato de assinatura de intenções entre Brasil e organização

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou sua viagem à França, nesta segunda-feira, em Lyon, à sede da Interpol, hoje sob o comando do brasileiro Valdecy Urquiza. Lula assinará uma declaração de intenções entre o Brasil e a organização.

Lula e o brasileiro Valdecy Urquiza, da Interpol - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A visita de Lula a Lyon ocorre dias depois de a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ter sido incluída na lista de foragidos internacionais da Interpol. Condenada a dez anos de prisão e perda do mandato, Zambelli está na Itália.

Na última sexta-feira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, um recurso apresentado por ela contra sua condenação, ocorrida em maio. Com isso, a ação penal foi encerrada e o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, determinou a prisão definitiva da parlamentar e do hacker Walter Delgatti, também condenado na mesma ação, mas a oito anos e três meses de prisão.

Zambelli e Delgatti foram condenados em maio, pela Primeira Turma do STF, por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada alega que o hacker foi o único responsável pela invasão e que ele tentou atribuir a culpa a ela. Já Delgatti confirma sua atuação, mas afirma que agiu a mandado de Zambelli.

Lula começou sua agenda na França na semana passada. Participou de várias reuniões com o presidente francês, Emmanuel Macron. Entre os assuntos abordados pelos dois mandatários, receberam destaque o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a guerra na Ucrânia, a defesa do multilateralismo e a conferência mundial sobre o clima, a COP30, que acontecerá em novembro deste ano, em Belém (PA).

No domingo, Lula cobrou maior compromisso das nações desenvolvidas com a preservação dos oceanos, durante um evento em Mônaco, e disse que há uma déficit de US$ 150 bilhões por ano. Ele alertou que o planeta está em risco.

Nesta segunda-feira, antes de ir para a sede da Interpol, Lula participou, em Nice, da terceira Conferência da ONU sobre os Oceanos. Ele anunciou sete compromissos voluntários do Brasil, relacionados à proteção de áreas marinhas, durante seu discurso na abertura.

Entre as promessas, além de zerar o desmatamento até 2030, o governo aumentará de 26% para 30% a cobertura das áreas marinhas protegidas. A ideia é cumprir a meta do Marco Global para a Biodiversidade.

O presidente retorna a Brasília na noite desta segunda-feira.

Veja também