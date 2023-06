A- A+

SÃO JOÃO Lumiar é a grande campeã do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife Do bairro do Pina, o grupo desfilou o tema "A Luz de Tieta", celebrando a obra de Jorge Amado

O São João do Recife agraciou mais um grupo musical nessa quinta-feira (22). A Quadrilha Lumiar, do bairro do Pina, Zona Sul da capital, se sagrou a grande campeã do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, promovido pela gestão da cidade, após superar as outras 12 finalistas e ficar com o prêmio máximo de R$ 18,2 mil.

A edição 2023 da competição iniciou com 34 compeditoras. Após apresentações diárias, no Pavilhão de Quadrilhas, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, restaram os últimos 12 grupos, que receberam R$ 3,9 mil apenas pela classificação para a final.

O fim do concurso foi dividido em duas etapas, com início na quarta-feira (21) e encerramento na quinta, quando foi anunciado o resultado. A Lumiar já venceu a competição sete vezes e, no ano passado, ficou com a segunda colocação. Neste ano, o grupo escolheu o tema “A Luz de Tieta”, celebrando a obra de Jorge Amado.

“Essa vitória é uma emoção enorme! Foi um trabalho feito com muito carinho e pesquisa cuidadosa. Trazer Jorge Amado para dentro do Pavilhão, perto do público recifense, foi muito gratificante”, celebrou o marcador da Lumiar, Fábio Andrade, que interpretou a personagem Tieta.

A segunda colocada do concurso foi a Quadrilha Evolução, do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, que levou o prêmio de R$ 12,6 mil. Na terceira posição, a Zé Matuto conquistou a premiação de R$ 9,8 mil.

Fechando o top 5, estão a Raio de Sol - campeã da edição passada do concurso e do Festival Otwyn de Jaboatão dos Guararapes deste ano - e a Quadrilha Origem Nordestina. Os grupos ficaram, respectivamente, com as premiações de R$ 8,4 mil e R$ 7 mil.

Além do resultado geral, houve também a eleição dos vencedores por composições técnicas. A Lumiar conquistou as categorias "Melhor Coreografia" e "Melhor Figurino". A Quadrilha Junina Traquejo ficou com o prêmio de "Melhor Casamento", enquanto a Origem Nordestina venceu "Melhor Marcador".



Já a Quadrilha Portal do Sertão faturou o prêmio de "Melhor Desenvolvimento do Tema". Por fim, a Raio de Sol foi premiada com a "Melhor Trilha Sonora".

Confira o resultado do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas:

1º lugar: Quadrilha Junina Lumiar

2º lugar: Quadrilha Junina Evolução

3º lugar: Quadrilha Junina Zé Matuto

4º lugar: Quadrilha Junina Raio de Sol

5º lugar: Quadrilha Junina Origem Nordestina



Melhor Casamento: Quadrilha Junina Traquejo

Melhor Coreografia: Quadrilha Junina Lumiar

Melhor Marcador: Quadrilha Junina Origem Nordestina

Melhor Desenvolvimento do Tema: Quadrilha Junina Portal do Sertão

Melhor Trilha Sonora: Quadrilha Junina Raio de Sol

Melhor Figurino: Quadrilha Junina Lumiar.

Veja também

Cúpula em Paris Petro levará para cúpula UE-Celac proposta de trocar dívida por ação climática