Professor Lupércio, prefeito de Olinda, é vítima de ataque racista em rede social

O Professor Lupércio (SD), prefeito de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi alvo de ataques racistas por meio do Instagram. A denúncia foi feita pelas redes sociais do político nesta terça-feira (11). No post, Lupércio compartilhou um print das mensagens recebidas, borrando a foto de perfil e o nome do agressor.





Fui vítima de racismo explícito e quero externar aqui a minha indignação.



Mas também quero dizer que tenho muito orgulho de ser negro.



Estamos tomando as devidas providências para que isso não passe impune.



Racismo é crime. pic.twitter.com/VJkYsD2h5O — Professor Lupércio (@prof_lupercio) April 12, 2023

"Pessoal, preciso informar que ontem fui vítima de racismo. Já tinha sido vítima de racismo velado, mas ontem isso aconteceu de forma escancarada. Quero dizer que isso não me abala, mas precisa ser denunciado. Sou negro e tenho orgulho da minha cor. É preciso que todos saibam que o racismo é um mal para a sociedade”, comentou Lupércio. Na postagem do prefeito, usuários manifestaram apoio ao político e repudiaram o crime.





De acordo com o prefeito, o crime será denunciado formalmente. “Estamos tomando as devidas providências para que essa pessoa possa responder pelos seus atos. A gente não vai deixar isso impune”, disse Lupércio em vídeo postado nas redes.



O crime de racismo prevê reclusão de dois a cinco anos. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que tipifica como racismo a injúria racial (direcionada ao indivíduo).

