Homenagem Luta feminina: jornalistas da Folha de Pernambuco são homenageadas na Câmara Municipal do Recife Emília Lucena e Pupi Rosenthal estão entre as 43 mulheres homenageadas nesta tarde

Jornalistas da Folha de Pernambuco, Emília Lucena e Pupi Rosenthal, que atuam nas editorias de Cotidiano e Política, respectivamente, foram homenageadas na Câmara Municipal do Recife, na tarde desta quinta-feira (14).

Além delas, outras 41 mulheres de diferentes áreas de atuação na sociedade foram agraciadas na solenidade que tem a luta feminina como evidência. O evento acontece a partir de um requerimento assinado pela vereadora Cida Pedrosa (PCdoB).

Emília e Pupi se formaram no curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e têm mais de 30 anos de carreira.

Um dos momentos de destaque na trajetória de ambas foi a cobertura de uma das visitas que o político Hugo Rafael Chávez Frias fez a Pernambuco, em 2000. Ele foi o 56º presidente da Venezuela, tendo mandatos entre 1999 e 2013.

Para Pupi, que agora retorna à instituição onde trabalhou por quase uma década para receber a homenagem, a sua profissão faz parte da luta por igualdade em prol das mulheres na sociedade.

Pupi posa ao lado da vereadora Cida Pedrosa com homenagem em mãos, na Câmara Municipal do Recife | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“É uma honra ser uma das homenageadas entre tantos nomes que contribuem para uma sociedade mais justa para todas as mulheres. Como jornalista, essa sempre foi e será minha missão. Agradeço a Folha de Pernambuco por me permitir dar minha contribuição e agradeço também a vereadora Cida Pedrosa pela lembrança do meu nome. Muito feliz também por ter recebido essa homenagem na Casa de José Mariano, onde trabalhei por quase oito anos”, diz.

Emília Lucena, por sua vez, se disse lisonjeada com a menção.

Emília posa ao lado da vereadora Cida Pedrosa com homenagem em mãos, na Câmara Municipal do Recife | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Estou feliz de receber a homenagem em um mês tão valioso como março, dedicado à mulher. E lisonjeada por ser através de uma mulher que admiro pela sua luta em várias frentes. Cida Pedrosa luta pelas mulheres, pela arte, pela natureza e pelos animais. Como jornalista, Cida sempre foi fonte para a construção de muitas pautas e matérias. Essa homenagem eu dedico para todas as mulheres que vieram antes de mim, que de alguma forma contribuíram para minha construção como mulher, filha, mãe, avó e trabalhadora da comunicação", afirma.

À Folha, a política que propôs a solenidade falou sobre o intuito do momento, tendo como base o fortalecimento de alianças femininas.

Cida Pedrosa discursa na Câmara Municipal do Recife | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“O mês de março é um dedicado às mulheres e à nossa luta. Precisamos continuar lutando por direitos. A gente trouxe aqui mulheres que inspiram. O que mais faz uma mulher sair da sua zona de conforto ou de uma realidade de violência, ou até mesmo se mover na sociedade, é se inspirar em uma outra mulher. Aqui nós temos muitas mulheres para inspirar e que 'sobem' com outras”, inicia.

A primeira lista de homenageadas estava formada por 39 nomes de mulheres, mas sofreu um acréscimo, sendo concluída em 43. A projeção de Cida é de que homenagens como a desta quinta-feira possam receber muitas outras mulheres no futuro.

“Foi muito difícil selecionar. A ideia era homenagear 39 mulheres, por conta das vagas na Câmara, mas chegou a um ponto que não podíamos mais tirar ninguém. Sonhamos com o dia em que sejamos muitas nos espaços de poder”, salienta.

