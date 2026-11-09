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RIO DE JANEIRO Lutador de jiu-jítsu preso por espancar vizinhas foi expulso de academia por má conduta com alunas Professor de unidade em Vila Isabel afirma que pediu o desligamento por discordar da conduta durante as aulas; Justiça converteu prisão em preventiva no sábado

Flagrado espancando uma mulher no elevador de um prédio na Tijuca, na Zona Norte do Rio, o lutador Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, foi afastado há cerca de um ano da academia de jiu-jítsu onde treinava, em Vila Isabel.

A saída ocorreu após reclamações sobre seu comportamento durante as aulas, principalmente em relação às mulheres. Segundo funcionários da unidade, alunas levaram queixas à direção sobre a conduta de Lucas.

Diante dos episódios, um dos professores pediu que ele deixasse a academia. O lutador foi preso após uma sequência de ataques contra três vizinhas na madrugada de quinta-feira. No sábado, a Justiça do Rio converteu a prisão em preventiva durante audiência de custódia.

O professor que pediu o desligamento, e preferiu não se identificar, afirmou que não mantém contato com Lucas há mais de um ano:

"Solicitei que ele se desligasse da academia em razão de divergências quanto ao seu posicionamento e à sua conduta durante as aulas, com os quais eu não concordava. Desde então, não tivemos mais contato".

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Outro professor da unidade ressaltou que episódios como o atribuído a Lucas não devem ser associados à prática do jiu-jítsu nem servir para estigmatizar os praticantes do esporte:

"Um cara que usa da sua força corporal e do conhecimento que adquire no esporte para cometer uma covardia dessa com uma mulher precisa ficar preso. Nosso esporte é sério. Repudiamos o que ele fez".

Relatos de comportamento alterado

Segundo alunos que tiveram contato com o lutador, ele era frequentemente visto bebendo fora da academia. Um deles relatou que Lucas também apresentava comportamento alterado nas aulas:

"Esse não é um comportamento que se espera de um atleta. Não posso afirmar que ele fazia uso de outras substâncias, mas era comum vê-lo alterado durante as aulas. Isso deixava todo mundo apreensivo", disse um dos alunos.

A unidade fica a cerca de dez minutos do edifício onde Lucas morava, na Avenida Maracanã. Foi nesse prédio que ocorreram as invasões e agressões contra as vizinhas.



O ataque no elevador foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram que, à 1h10, Lucas começou a agredir uma moradora, atingindo-a inicialmente com 18 socos. Em seguida, aplicou um mata-leão, mantendo a vítima imobilizada pelo pescoço por cerca de 50 segundos. Ao soltá-la, desferiu outros 11 socos na cabeça da mulher e continuou as agressões mesmo depois de ela cair. À 1h13, deixou o elevador, abandonando a vítima caída e ensanguentada.

Segundo a Polícia Civil, o ataque no elevador foi o terceiro de uma sequência de invasões e agressões atribuídas ao lutador naquela madrugada. Lucas teria invadido outros apartamentos e ameaçado matar moradores.

Uma das vizinhas conseguiu fugir com a família pelas escadas durante os ataques. Em outro apartamento, Lucas agrediu uma idosa de 81 anos, que precisou ser socorrida e levada para um hospital.

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