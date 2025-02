Luteolina, um antioxidante presente nos vegetais, pode prevenir os cabelos brancos, diz estudo

A- A+

O aparecimento dos fios brancos é um dos sinais mais simbólicos do início do envelhecimento humano. E agora, um grupo de pesquisadores do Japão descobriu que um antioxidante natural pode suprimir esse processo que ocorre no cabelo.



De acordo com as novas evidências encontradas pelo estudo, encabeçado pela Universidade de Nagoya, a luteolina, encontrada em vegetais como aipo, brócolis, cenoura, cebola e pimentão, é um potencial agente antienvelhecimento. Nos experimentos também foram avaliados os antioxidantes hesperetina e diosmetina, mas apenas a luteolina demonstrou desacelerar o aparecimento dos cabelos brancos.

"Este resultado foi surpreendente. Embora esperássemos que os antioxidantes também pudessem ter efeitos antienvelhecimento, apenas a luteolina, não a hesperetina ou a diosmetina, demonstrou efeitos significativos. Esta descoberta sugere que a luteolina pode ter um efeito medicinal único que previne o envelhecimento", explica o professor e pesquisador Masashi Kato, que participou do estudo, em comunicado.



Para a pesquisa, camundongos idosos receberam luteolina em seus pelos ainda pretos. Com o passar do tempo, mesmo que os pelos de seus companheiros de gaiola ficassem grisalhos, aqueles que receberam o antioxidante (tanto como suplemento para uso diretamente na pele ou ingerido) permaneceram com os pelos pretos.

"Este estudo mostrou pela primeira vez que tanto o tratamento interno quanto o tratamento externo com luteolina preveniram o embranquecimento de cabelos em camundongos", escreveram os autores.

Os cientistas explicam que a luteolina, que atua como antioxidante, protegendo o organismo contra radicais livres (moléculas instáveis que podem danificar o DNA, proteínas e lipídios das células), apresenta uma forte influência nas endotelinas — proteínas que desempenham um papel crucial na comunicação das células.

Assim, ela ajuda as endotelinas a preservar sua via de sinalização e previne o declínio da atividade dos melanócitos (células que produzem melanina, o pigmento que dá cor à pele e aos fios de cabelos) que se inicia com o envelhecimento.

"Curiosamente, a luteolina teve efeitos limitados nos ciclos capilares, indicando que seu impacto primário é na pigmentação, em vez do crescimento ou queda do cabelo. Essa ação direcionada torna a luteolina uma candidata particularmente intrigante para tratar o envelhecimento capilar", conclui o pesquisador.

Como surgem os cabelos brancos?

A primeira coisa que devemos entender é sobre o surgimento dos fios brancos é como ele se dá. Entre as principais causas, estão, além do envelhecimento, o estresse crônico, luz do sol e a genética.

Os fios são repletos de melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina. No processo natural de envelhecer do organismo, os melanócitos morrem ao longo do tempo. Com isso, a coloração (criada pela melanina) é afetada e os cabelos crescem sem cor, ou seja, brancos, de acordo com a dermatologista Patricia Ormiga, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que aponta os 30 anos como uma idade média para início deste ciclo.

Mas outros fatores podem acelerar a sucessão de acontecimentos, gerando cabelos grisalhos de forma precoce. Um deles é a carga genética, passada de pais para os filhos, que influencia a maneira como as células se comportam segundo o DNA individual.

Veja também