A- A+

Acordo Lutnick pressiona Coreia do Sul a apresentar 'melhor oferta' para fechar acordo Secretário disse aos conselheiros comerciais da Coreia do Sul que eles precisam "dar tudo de si" quando fizerem sua oferta final ao presidente americano

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, incentivou autoridades da Coreia do Sul a apresentarem sua melhor e última proposta de acordo comercial durante uma recente reunião na Escócia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Lutnick disse aos conselheiros comerciais da Coreia do Sul que eles precisam "dar tudo de si" quando fizerem sua oferta final ao presidente americano, Donald Trump, afirmou uma das fontes.

O secretário comentou à equipe sul-coreana que Trump ainda precisava ser convencido sobre por que deveria haver um novo acordo com seu país, já que ele acumulou acordos comerciais com uma lista de grandes parceiros, incluindo a União Europeia, Japão e Reino Unido.

Pouco antes de embarcar em seu voo para Washington nesta terça-feira (29), o ministro das Finanças sul-coreano, Koo Yun-cheol disse que levaria aos EUA uma oferta destacando áreas onde os dois países podem cooperar a médio e longo prazo. Ele citou a construção naval como um exemplo.

Os funcionários de comércio do país voando para se encontrar com os conselheiros de Trump na Escócia refletem a urgência de seus líderes em finalizar rapidamente um acordo antes do prazo de 1º de agosto. Trump recentemente enviou uma carta ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ameaçando uma tarifa de 25% que poderia começar a vigorar já na sexta-feira, 1º.

Veja também