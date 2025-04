A Igreja Católica de luto: morre o papa Francisco, aos 88 anos

A- A+

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, após enfrentar problemas respiratórios recorrentes nos últimos meses.



O falecimento foi às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local.

"O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz comunicado.

O líder da Igreja Católica, que ocupava o posto de 266º pontífice, passou por diversas internações recentes devido a infecções pulmonares.

O pontificado de Francisco, que começou em março de 2013, durou quase 12 anos.



Nesse Domingo de Páscoa, véspera do seu falecimento, o papa Francisco acenou para os fiéis que estavam para a Missa da Ressurreição de Cristo, na Praça de São Pedro. Da varanda da basílica de São Pedro no Vaticano e, com voz frágil, desejou uma "Feliz Páscoa"

Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, papa Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro oriundo das Américas e do Hemisfério Sul.

O papa Francisco foi internado em 14 de fevereiro, no Hospital Gemmeli, em Roma, na Itália. Em 17 de fevereiro, o Vaticano divulgou um comunicado informando que Francisco estava em uma "situação clínica complexa".

No dia seguinte, ele foi diagnosticado com pneumonia bilateral e bronquiectasia, uma doença crônica caracterizada por obstruções nas paredes dos brônquios.

Exames realizados nos dias anteriores apontaram uma infecção polimicrobiana no trato respiratório. Em 22 de fevereiro, o Vaticano informou que o papa Francisco havia apresentado uma crise respiratória de longa duração, que exigiu aplicação de oxigênio em altas taxas.

No dia seguinte, 23 de fevereiro, a Santa Sé declarou que o papa passava por um quadro de insuficiência renal leve. O papa Francisco permanecia em estado crítico de saúde.

Francisco já havia sido hospitalizado em março de 2023 com um quadro de bronquite infecciosa, recebendo tratamento com antibióticos. No fim do ano passado, ele lidou com uma inflamação pulmonar e dificuldades respiratórias.

Em fevereiro de 2024, cancelou compromissos e apareceu em público usando cadeira de rodas, atribuindo a condição a uma gripe.

Desde os 21 anos, o pontífice vivia sem a parte superior do pulmão direito, retirada após uma pneumonia grave acompanhada por cistos pulmonares.

Quando Francisco se tornou papa?

Após a renúncia de Bento XVI (1927-2022), em fevereiro de 2013, Bergoglio foi eleito papa no mês seguinte, adotando o nome Francisco, e tornando-se o primeiro pontífice jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar o cargo.

O papado de Francisco — primeiro líder da Igreja Católica a escolher este nome, em homenagem a São Francisco de Assis — foi marcado por uma série de reformas na Santa Sé.

Durante o papado, ele se destacou pela defesa da justiça social, pelo compromisso com os mais pobres e pelo incentivo a reformas, por vezes consideradas polêmicas, dentro da Igreja Católica.

A importância da misericórdia e da esperança, o acolhimento ao próximo e o compromisso com causas sociais e ambientais foram marcas do pontificado do argentino.

O papa Francisco morreu no ano em que a Igreja Católica conduz a celebração do Jubileu da Esperança, um Ano Santo marcado por programações voltadas para o tema.

Em janeiro de 2025, foi publicada a autobiografia de Francisco, intitulada “Esperança”. No livro, o bispo de Roma refletiu sua própria vida e seu pontificado, imigração, pobreza e desafios enfrentados pela Igreja na atualidade.

Ainda no texto, o papa Francisco partilhou suas experiências na ditadura militar da Argentina e como sua origem em uma família de imigrantes italianos moldou a sua visão pastoral, evidenciando a importância do cuidado com os marginalizados.

Conhecido por sua simplicidade, Francisco evitava ostentações, utilizava transporte público e morava em residências modestas, mantendo um estilo de vida discreto.

Veja também