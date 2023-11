Luto nacional na República Dominicana por 24 mortes devido às chuvas torrenciais

O governo da República Dominicana declarou “luto nacional” em homenagem às vítimas das chuvas torrenciais do fim da semana, que deixaram 24 mortos até esta segunda-feira (20) e alertou para o risco desse número aumentar, informaram as autoridades.

"São declarados três (3) dias de luto oficial em todo o território da República Dominicana (…) por ocasião das vítimas fatais resultantes da passagem do recente atmosférica pelo país", diz um decreto do governo do presidente Luis Abinader.