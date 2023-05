A- A+

Campeonato Inglês Luton sobe para a primeira divisão do Campeonato Inglês Clube estava há dez anos na quinta divisão inglesa

O Luton Town subiu para a primeira divisão do Campeonato Inglês ao vencer neste sábado (27) o Conventry nos pênaltis (6-5, após empate em 1 a 1), na final do playoff de acesso, disputada no estádio de Wembley diante de 85 mil espectadores.

A chegada à Premier League é o final feliz do conto de fadas deste modesto clube da região de Londres, que há dez anos estava na quinta divisão inglesa.

O Luton saiu da elite há 31 anos e agora terá que reformar seu velho estádio, com capacidade para 10 mil espectadores, para poder receber os grandes clubes do país.

"Foi uma linda jornada. Vamos comemorar durante todo o verão", afirmou o meia Pelly Ruddock Mpanzu, que participou dos quatro acessos do Luton.

O jogo teve um momento de tensão, quando o capitão do Luton, Tom Lockyer, desmaiou em campo no início do primeiro tempo.

O jogador foi retirado do gramado e levado a um hospital, onde segundo o clube estava consciente e se comunicou com sua família.

O Luton é o último clube a garantir o acesso à Premier League, juntando-se aos dois primeiros colocados da segunda divisão, que subiram automaticamente: Burnley e Sheffield United.

