A- A+

ESTUDO Luz do dia pode aumentar a capacidade do sistema imunológico de combater infecções Pesquisa feita com animais analisou ação das células imunológicas neutrófilos

Um estudo inovador revelou como a luz do dia pode aumentar a capacidade do sistema imunológico de combater infecções.

A equipe liderada por cientistas da Universidade Waipapa Taumata Rau, em Auckland, se concentrou nas células imunológicas mais abundantes em nossos corpos, chamadas neutrófilos, que são um tipo de glóbulo branco. Essas células se movem rapidamente para o local da infecção e matam as bactérias invasoras.

Os pesquisadores usaram o peixe-zebra, um pequeno peixe de água doce, como organismo modelo, porque sua composição genética é semelhante à nossa e o peixe pode ser criado para ter corpos transparentes, facilitando a observação de processos biológicos em tempo real.

"Em estudos anteriores, observamos que as respostas imunológicas atingiam o pico pela manhã, durante a fase inicial de atividade do peixe", afirma o pesquisador principal, professor Christopher Hall, do Departamento de Medicina Molecular e Patologia, em comunicado.

"Acreditamos que isso representa uma resposta evolutiva, de modo que, durante o dia, o hospedeiro fica mais ativo, portanto, mais propenso a contrair infecções bacterianas."

No entanto, os cientistas queriam descobrir como a resposta imunológica estava sendo sincronizada com a luz do dia.

Neste novo estudo, publicado na Science Immunology, descobriu-se que os neutrófilos possuem um relógio circadiano que os alerta para o início do dia e aumenta sua capacidade de matar bactérias.

A maioria das nossas células possui relógios circadianos que lhes informam a hora do dia no mundo exterior, a fim de regular as atividades do corpo. A luz tem a maior influência na redefinição desses relógios circadianos.

"Considerando que os neutrófilos são as primeiras células imunes a serem recrutadas para locais de inflamação, nossa descoberta tem implicações muito amplas para o benefício terapêutico em muitas doenças inflamatórias", afirma Hall.

"Esta descoberta abre caminho para o desenvolvimento de medicamentos que tenham como alvo o relógio circadiano dos neutrófilos para aumentar sua capacidade de combater infecções."

Veja também