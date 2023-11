Maçã e bicarbonato: 6 dicas caseiras que ajudam a clarear os dentes

A- A+

Muitas pessoas observam manchas ou coloração amarelada e não sabem o que fazer para voltar a ter dentes claros. Existem muitos métodos saudáveis que podem ajudar a prevenir esses tons indesejados ou até eliminá-los.

Porém, é importante sempre ir a um dentista e ficar atento, pois muitos procedimentos de clareamento dental podem ser contraproducentes, pois desgastam o esmalte do dente e podem causar maior exposição a cáries, ou gerar agravos e complicações.

Aqui estão algumas dicas que você pode seguir em casa para ter dentes mais brancos:

Bicarbonato de sódio

Este produto de venda em massa atua como um abrasivo suave e ajuda a remover manchas localizadas na superfície dos dentes. Também tem efeito antibacteriano, útil para combater feridas na boca. Você pode misturá-lo com água para criar uma pasta e escovar normalmente com a mistura.

Morangos

Graças à concentração de ácido málico, esta fruta ajuda a reduzir a placa bacteriana e atenua as manchas nos dentes. É aconselhável ingeri-lo inteiro, para poder ser mordido bem com os dentes e assim limpá-los adequadamente.



Maçã

Este é outro alimento que contém ácido málico. Devido ao seu alto valor em fibras, seu consumo também auxilia na produção de saliva e combate as bactérias alojadas na boca.

Cremes dentais de carvão ativado

Existem muitas opções no mercado feitas com esse material natural, que possui propriedades clareadoras. Ela ajuda a eliminar as toxinas da boca e a reduzir as manchas superficiais nos dentes, como as produzidas por café ou molhos, além de atenuar seu tom amarelado.

Creme dental com flúor

O flúor é um composto mineral que ajuda a fortalecer o esmalte dos dentes, evitando que manchas se desenvolvam na superfície dental. Da mesma forma, seu uso na odontologia ajuda a prevenir cáries e danos a longo prazo na boca.

Tiras clareadoras

Existem muitos tratamentos para serem feitos em casa, que consistem em tiras que possuem um gel que ajuda a reduzir o tom amarelado e eliminar manchas superficiais.

Dicas para cuidar da saúde bucal

Para manter os dentes brancos é importante adotar uma boa rotina de higiene bucal. Isso ajuda a prevenir manchas, danos ao esmalte e outros problemas relacionados à boca. Algumas das recomendações são:

Use fio dental: é aconselhável usá-lo pelo menos uma vez ao dia, antes de escovar os dentes. O fio ajuda a remover restos de comida e placas bacterianas que se acumulam entre os dentes.

Escove os dentes por pelo menos 2 minutos: sempre que você tiver uma escova dental, é crucial reservar um tempo para cobrir cada dente com segurança.

Troque a escova: é recomendável adquirir uma nova a cada 3 meses ou após ter sofrido uma doença infecciosa das vias respiratórias, pois pode ser gerado um acúmulo de bactérias em suas cerdas.

Escove com frequência: é fundamental escovar os dentes ao acordar e antes de dormir, além de realizar a higienização da boca após as refeições.

Use enxaguante bucal: é aconselhável usá-los pelo menos uma vez ao dia. Sugere-se usar aqueles que possuem flúor, pois isso também contribuirá para o clareamento dental.

Evite consumir certos alimentos: doces e bebidas açucaradas podem contribuir para o aparecimento de cáries e danificar o esmalte dos dentes, o que costuma gerar manchas.

Não fume: a nicotina e o alcatrão nos cigarros causam descoloração do esmalte e manchas permanentes nos dentes.

Visite regularmente o dentista: realizar limpezas dentais com um profissional e manter uma rotina de check-up ajuda a cuidar da saúde geral da boca. Alguns profissionais aconselham ir a cada três ou quatro meses, embora isso dependa de cada paciente.

