A- A+

Pernambuco Macaco, carros de luxo e cadeira gamer de R$ 30 mil são encontrados em endereços alvos de operação Ação busca desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais com movimentação milionária

Veículos de luxo, cadeira gamer avaliada em mais de R$ 30 mil, arma e até um macaco foram encontrados em endereços alvos da Operação Capital Reverso, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (17).

A ação busca desarticular uma organização criminosa, com atuação predominante na Região Metropolitana do Recife, suspeita de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.

Segundo a PCPE, elementos reunidos no curso da investigação, iniciada em dezembro de 2025, apontam que o grupo movimentava somas milionárias e utilizava "complexos mecanismos de blindagem patrimonial para ocultar lucros oriundos do narcotráfico".

Nesta terça, a Operação Capital Reverso cumpre 12 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, em Santa Cruz do Capibaribe, em Limoeiro, em Curitiba (PR) e em duas unidades prisionais não informadas pela polícia.

Ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueios de ativos financeiros expedidos pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital também estão sendo cumpridos na ação policial coordenada pelos delegados Ney Rodrigues e Flávio Vieira, respectivamente, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, do Grupamento Tático Aéreo e da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Veja também